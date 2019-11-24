فايلر يختار قائمة لاعبي الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري

اختار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ٢٢ لاعبا بقائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة التي تقام غدا الاثنين في بطولة الدوري.

وضمت القائمة كلا من : محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو

ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجونة عصر اليوم للدخول بمعسكر مغلق؛ استعدادا للمباراة التي يعقبها سفر الفريق إلى تونس لخوض مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال

إفريقيا.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد محاضرة للاعبي الفريق قبل مران الفريق أمس السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واستمرت المحاضرة لمدة نصف ساعة، قام خلالها المدير الفني بشرح عدد من الجوانب الفنية والخططية؛ استعدادا لمواجهة فريق الجونة المقرر أن تقام غدا الاثنين في إطار منافسات بطولة الدوري.

وكان الجهاز الفني قد قرر التدريب على ملعب التتش قبل السفر عصر اليوم إلى الجونة للدخول بمعسكر مغلق استعدادا للمباراة.