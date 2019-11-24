نهائي دوري أبطال آسيا.. شوط سلبي مثير بين الهلال وأوراوا الياباني

انتهى الشوط الأول بين فريقي الهلال السعودي وأوراوا الياباني بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب سايتاما باليابان، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

بدأ الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني حماسيًا من كلا الجانبين ومع تقادم أحداث الشوط الأول سيطر الزعيم السعودي على مجريات اللعب وكاد أن يخطف بافيتيمبي جوميز هدفًا في الدقيقة السادسة مع بداية المباراة لكن حارس الفريق الياباني أنقذ مرماه ببراعة.

في الدقيقة التاسعة شهدت خطأً فادحًا

من عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال السعودي كان أن يكلف فريقه هدفًا لكن سرعان ما تدارك الخطأ وأبعد الكرة.

واصل الزعيم سيطرته على مجريات اللعب وفي الدقيقة 15 سنحت لـ سالم الدوسري الكرة على حدود منطقة جزاء الفريق الياباني اتبعها بتسديدة صاروخية لكن حارس أوراوا واصل تألقه وأنقذ مرماه.

وفي الدقيقة 23 شهدت أخطر فرص المباراة لصالح فريق أوراوا حينما انطلق الجناح الأيسر للفريق

الياباني وأرسل عرضية خطيرة استلمها زميله الذي اتبعها بتسديدة صاروخية لكن استبسال علي آل بليهي حال دون أن تهتز شباك الزعيم الهلالي.

الثلث الأخير من الشوط الأول شهد ضغطًا مكثفًا من الهلال السعودي وكان أن يحزر أول أهداف لكن تباطؤ لاعبي خط هجوم الهلال حال دون ذلك.

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وبدأ الزعيم السعودي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خد الدفاع: علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، جانج هيون سونج.

خد الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سيباستيان جوفينكو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، أندري كاريو، بافيتيمبي جوميز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد الواكد عبدالله الحافظ، محمد كنو، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري، صالح الشهري.