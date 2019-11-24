أهدر فريق أوراوا الياباني أخطر فرص المباراة أمام ضيفه الهلال السعودي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سايتاما باليابان بنهائي دوري أبطال أسيا. جاءت هجمة فريق أوراوا في الدقيقة 23 حينما انطلق الجناح الأيسر للفريق وأرسل عرضية إلى زميله داخل منطقة الجزاء الذي بدوره سدد الكرة صاورخية لكن على آل بليهي مدافع الهلال تألق وتصدى لها. الجزاء الذي بدوره سدد الكرة صاورخية لكن على آل بليهي مدافع الهلال تألق وتصدى لها. وبدأ الزعيم السعودي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : عبدالله المعيوف. Advertisements خد الدفاع : علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، جانج هيون سونج. محمد البريك، جانج هيون سونج. خد الوسط : عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سيباستيان جوفينكو. خط الهجوم : سالم الدوسري، أندري كاريو، بافيتيمبي جوميز. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد الواكد عبدالله الحافظ، محمد كنو، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري، صالح الشهري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أخطر فرص أوروا الياباني أمام الهلال السعودي بنهائي دوري أبطال أسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.