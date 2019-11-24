رئيس بعثة الإسماعيلي يشكر مسؤولي الجزيرة الإماراتي

وجه المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى فى الإمارات الشكر لمسئولى الجزيرة على حفاوة استقبال الفريق عند وصوله مطار أبوظبى .

ووصلت البعثة بعد رحلة سفر امتدت أربع ساعات ، تحضيرا لمواجهة الجزيرة على ملعب الاخير فى إياب دور الــ16 من بطولة كأس العرب "البطولة العربية".

وأشاد الكلية بما قدمه مسئولى الجزيرة

من ترحيب واستقبال بالورود، فى ظل العلاقات الرصينة التى تربط الناديين ، مشيرا إلى أن الإمارات تحتل مكانة خاصة عند المصريين.

وأستكمل حديثه :"سنعمل على دعم أواصر علاقات الود والمحبة بين الجانبين ، مع تحقيق مزيد التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة".

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واختتم رئيس بعثة الدراويش :"المباراة ستكون

بين شقيقين فى إطار من الروح الرياضية والافضل هو من سيحقق بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية".

وخاض الإسماعيلي أول تدريباته أمس السبت وشهدت المران تدريبات إستشفائية لعبدالرحمن مجدي لاعب المنتخب الأوليمبي والتركيز على حراسة المرمى التي كانت تدريباتهم حول كيفية التعامل مع التسديدات بعيدة المدى والكرات العرضية باعتبارهما من أهم نقاط القوة للفريق الإمارات.

وكانت أنتهت مباراة الذهاب على ملعب الإسماعيلية بفوز الدراويش بهدفين نظيفين سلجهما مهاجم الفريق الناميبي بنسون شيلونجو.

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