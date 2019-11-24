اونلاين | الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر (0-0) عبر bein sport كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال goal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر (0-0) عبر bein sport كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال goal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مجانية عبر يوتيوب لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا “أوراوا ضد الهلال” في أهم مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 على ملعب ساتياما بالعاصمة اليابانية طوكيو.

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر للمباراة المرتقبة بين أوراوا الياباني والهلال السعودي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مصحوب ببث مكتوب دقيقة بدقيقة وبث مجاني على يوتيوب.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة قناة بي ان سبورتس القطرية (beIN Sports) بتعليق المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

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المباراة منقولة كذلك على قناة الكأس القطرية رقم 3، في البث المباشر، بتعليق المعلق العُماني “خليل البلوشي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:01 ظهر اليوم الأحد بتوقيت السعودية، في تمام الساعة 12:01 ظهر اليوم الأحد، بتوقيت مصر، على أن تكون في تمام الساعة 10:01 صباحًا بتوقيت جرينيتش.