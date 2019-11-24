اونلاين | "now الشوط الثاني" يوتيوب قناة الاتحاد الآسيوي بث مباشر الهلال مشاهدة مباراة الهلال واوراو اونلاين قناة الاتحاد الآسيوي

"now الشوط الثاني" يوتيوب قناة الاتحاد الآسيوي بث مباشر الهلال مشاهدة مباراة الهلال واوراو اونلاين قناة الاتحاد الآسيوي

يلا شوت بلس نجح فريق اوراوا في تحقيق الفوز على فريق بوريرام يونايتد التايلاندي في الذهاب والاياب بنتيجتي ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وهدفين مقابل هدف وحيد yalla shoot now وحصد الفريق الياباني من نظيره الصيني بكين جوان 4 نقاط، حيث تعادل خلال المباراة الأولى بنتيجة سلبية، وفاز في الإياب بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعبه ووسط جماهيره live plus.

"now الشوط الثاني" يوتيوب قناة الاتحاد الآسيوي بث مباشر الهلال مشاهدة مباراة الهلال واوراو اونلاين قناة الاتحاد الآسيوي

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موعد مباراة الهلال ضد أوروا اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أسيا

وتلعب مباراة الهلال ضد أوروا اليوم KORA LIVE في إياب نهائي دوري أبطال أسيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة والواحدة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوروا اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أسيا

وستذاع مباراة الهلال ضد أوروا KORA ONLINE في إياب نهائي دوري أبطال أسير عبر قناة "BEIN SPORTS HD 2" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، بتعليق التونسي عصام الشوالي.