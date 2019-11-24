اونلاين | بث مباشر الهلال ضد أوراوا تغطية حية دقيقة بدقيقة ( 0 - 0 )

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر الهلال ضد أوراوا تغطية حية دقيقة بدقيقة ( 0 - 0 ) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر متابعة مباراة الهلال ضد أوراوا والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد سايتاما 2002 لحساب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الفريق السعودي ذهاباً بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب البيروفي أندريه كاريلو .

وفي السطور المقبلة ينشر لكم الخليج 365 الرياضي تغيطة حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد أوراوا دقيقة بدقيقة :-

00:00 بداية المباراة.

00:38 ضربة مرمى من اللاعب شوساكو نيشيكاوا .

01:45 ضربة مرمى من عبد الله المعيوف .

03:53 خطأ من محمد البريك على تاكويا أوكي .

04:19 تمريرة عرضية من أندرية كاريلو .

05:08 خطأ من سلمان الفرج على تومواكي ماكينو .

08:01 كرة عرضية من تاكاهيرو سكيني .

09:50 خطا من فابريسيو على البريك .

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11:11 خطأ من كازوكي ناغاساوا على سالم الدوسري .

17:26 خطأ من أوبرتون دا سيلفا على ياسر الشهراني .

22:57 تسديدة من تاكاهيرو سكيني .

28:34 خطأ من تاكويا إيوانامي على جوميز .

32:19 تسلل على هادي آل بليهي .

35:57 خطأ من جوميز على ماكينو .

40:57 إنذار على تاكاهيرو سكيني .

44:08 تمريرة عرضية من كاريلو .

45:00 نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .