اونلاين | بث مباشر الهلال ضد أوراوا تغطية حية دقيقة بدقيقة ( 0 - 0 )

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر الهلال ضد أوراوا تغطية حية دقيقة بدقيقة ( 0 - 0 ) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي السطور المقبلة ينشر لكم الخليج 365 الرياضي تغيطة حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد أوراوا دقيقة بدقيقة :-
00:00 بداية المباراة.
00:38 ضربة مرمى من اللاعب شوساكو نيشيكاوا .
01:45 ضربة مرمى من عبد الله المعيوف .
03:53 خطأ من محمد البريك على تاكويا أوكي .
04:19 تمريرة عرضية من أندرية كاريلو .
05:08 خطأ من سلمان الفرج على تومواكي ماكينو .
08:01 كرة عرضية من تاكاهيرو سكيني .
09:50 خطا من فابريسيو على البريك .
11:11 خطأ من كازوكي ناغاساوا على سالم الدوسري .
17:26 خطأ من أوبرتون دا سيلفا على ياسر الشهراني .
22:57 تسديدة من تاكاهيرو سكيني .
28:34 خطأ من تاكويا إيوانامي على جوميز .
32:19 تسلل على هادي آل بليهي .
35:57 خطأ من جوميز على ماكينو .
40:57 إنذار على تاكاهيرو سكيني .
44:08 تمريرة عرضية من كاريلو .
45:00 نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .