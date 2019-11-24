اونلاين | yalla الشوط الثاني shoot مشاهدة مباراة الهلال وواوراوا Final AlHilal كورة لايف dawriplusksa مشاهدة مباراة الهلال مجاناHD

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موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز اليوم

البطولة : دوري أبطال آسيا

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القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : عصام الشوالي

الساعة : 12:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 1:00 مساء بتوقيت السعودية