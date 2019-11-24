اونلاين | يلا Alhilal شوت مشاهدة مباراة الهلال وأوراو بث مباشر « يلا KORA» مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر اليوم dawriplusks

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يلا Alhilal شوت مشاهدة مباراة الهلال وأوراو بث مباشر « يلا KORA» مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر اليوم dawriplusks

خطوة واحدة فقط تفصل الزعيم السعودي عن تحقيق لقب دوري أبطال آسيا, مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز الياباني بث مباشرعندما يحل Alhilal ضيفا على العملاق الياباني، على ملعب سايتاما 2002 في إياب المباراة النهائية من المسابقة الآسيوية والتي تتابعونها في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وتترقب جماهير العرب جميعهم مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز اليوم في إياب نهائي دوري أبطال آسيا حيث يفصل الزعيم خطوة واحدة عن التتويج باللقب الغائب عن الفريق لسنوات، بعد الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض بهدف دون رد جاء من توقيع البيروفي أندريه كاريلو.

هذه النتيجة غير مطمئنة وقلقة نوعا في حال نجح أوراوا في تسجيل هدف في شباك الهلال في مباراة الإياب اليوم، لكن ما تأمل به الجماهير السعودية هو إحراز هدف مبكر ربما يعقد الكثير من الأمور على بطل اليابان.

التشكيل المتوقع للهلال أمام أوراوا:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في خط الدفاع: محمد البريك – جانج هيون سو – علي البليهي – ياسر الشهراني

في خط الوسط: سلمان الفرج – عبد الله عطيف – سالم الدوسري

في خط الهجوم: أندري كاريو – بافيتمبي جوميس – سيباستيان جيوفنكو

ولن يكون أمام أوراوا اليوم سوى التسجيل وعدم تلقي أهداف لتكرار ما فعله في نسخة 2017 بالفوز على الهلال وانتزاع اللقب منه ، وهو ما يخشاه جماهير الزعيم على ملعب سايتاما 2000، وهو أحد الملاعب الشهيرة في اليابان والذي كان محتضنا لعدد من مباريات بطولة كأس العالم 2002، والذي توجت به البرازيل عقب الفوز على ألمانيا في النهائي بهدفي الظاهرة رونالدو.

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التشكيل المتوقع لأوراوا ريد دياموندز أمام الهلال:

في حراسة المرمى: هاروكي فوكوشيما

في خط الدفاع: تاكويا إيوانامي – دايسوكي سوزوكي – توماكوي ماكينو – دايكي هاشيوكا

في خط الوسط: إيورتون – تاكويا أوكي – تاكاهيرو سكيني – كازوكي ناجاساوا

في خط الهجوم: شينزو كوروكي – فابريسيو

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز:

وتبدأ مباراة اليوم في وقت مبكر نظرا لأنها تقام في اليابان، ولذلك فإنها ستنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة الواحدة مساء بتوقيت العاصمة البحرينية المنامة ، الساعة الثانية عشر ظهر اليوم بتوقيت القاهرة ، الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت تونس ، الساعة الثانية عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ، الساعة الثانية مساء بتوقيت سلطنة عمان ، الساعة العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة المغربية الرباط ، الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موريتانيا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز اليوم في نهائي آسيا:

ويمكنكم أصدقائي المشاهدين متابعة مباراة الهلال السعودي القوي في مواجهة العنيد أوراوا ريد دياموندز من خلال قناة بي إن سبورت اتش دي 1 وسوف يعلق عليها التونسي عصام الشوالي، أما القناة الثانية الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا بين الزعيم والكمبيوتر الياباني فستكون قناة الكأس الثالثة ويعلق عليها خليل البلوشي في تغطية من المنتظر أن تكون قوية وتواكب الحدث الآسيوي الكبير.

نادي الهلال السعودي لم يلعب أي مباراة منذ لقاء الذهاب أمام أوراوا في ملعب جامعة الملك سعود والذي انتهى بتفوق الزعيم بهدف دون رد، حرصا من مدربه لوشيسكو على عدم إجهاد لاعبيه كما حرص على الذهاب إلى العاصمة اليابانية طوكيو قبل اللقاء بعد أيام من أجل التعود على الأجواء اليابانية القارصة ووضع الخطة المحكمة من أجل العودة من ملعب سايتاما 2000 بلقب البطولة الآسيوية في تحد كبير .