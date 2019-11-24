اونلاين | KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 المواجهة المؤهلة إلي كأس العالم للأندية، الزعيم السعودي الهلال في لقاء ومواجهة قوية للغاية في اليابان من أجل العودة بكأس غالية للغاية علي الجماهير الهلالية، فهل ينجح في هذه المواجهة بعد نجاحه في اللقاء الأول، والإنتصار علي حساب نادي أوراوا بهدف دون رد، وكان الفريق السعودي قد سيطر وسجل في اللقاء الأول، ولكن بإنتظار الحسم في اليوم علي ملعب الفريق الياباني، فهل ينجح بالخروج من المواجهة بالفوز أو بالتعادل علي أقل تقدير سواء التعادل الإيجابي أو السلبي، والذي سيكون حائزاً بموجبه علي البطولة، بينما سيكون المنافس الياباني لديه فرصة الإنتصار بأكثر من هدف مع تأمين شباكه من أجل الظفر باللقب.

تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 ويعلق علي اللقاء عصام الشوالي..

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مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني مباشر

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