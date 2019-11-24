اونلاين | «السعودية الرياضية YOUTUBE» مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر يوتيوب كورة لايف الهلال اليوم YALLA AlHilal

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متابعة نهائي دوري أبطال آسيا على قناة الإتحاد الآسيوي يوتيوب DAWRI PLUS مشاهدة مباشرة وحصرية YALLA KORA كورة لايف كورة بلس، هذا وشهدت مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض تقوف الهلال السعودي بهدف نظيف سجله المهاجم البيروفي أندري كاريلو.

تشكيل الهلال السعودي لمواجهة أوراوا ريدز الياباني

مشاهدة البث الحي والمباشر لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا KORA STAR كورة أونلاين بين ماتش رابط سريع جودات متعددة KORA LIVEدون تقطيع لأصحاب السرعات المتوسطة، هذا ومن المقرر أن يدخل المدرب لوشيسكو اللقاء بالتشكيل التالي:

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني – علي البليهي – سونج يانج – محمد البريك

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محمد كنو – عبدااله عطيف

سالم الدوسري – سباستيان جيوفينكو – أندري كاريلو

بافيتيمبي جوميز

موعد مباراة الهلال وأوراوا والقنوات الناقلة لها

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وتنقل المباراة BEINMATCHفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت الإمارات، وتذاع على قناة BEINSPORTS HD 1 بصوت عصام الشوالي، وقناة ALKASS 3 بصوت خليل البلوشي.