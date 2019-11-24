رياضة | اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الثاني للأولمبياد الخاص بالقاهرة بمشاركة 8 دول

تشارك مصر مع 8 دول عربية هى البحرين، الإمارات ، الكويت، المغرب، تونس، الجزائر، لبنان، الأردن، فى المؤتمر الاقليمى الثانى للاولمبياد الخاص لاشقاء اللاعبين والذى ينطلق يوم 24 ويستمر حتى يوم 28 نوفمبر وتشهد يوم الاثنين 25 نوفمبر الجلسة الافتتاح ويشمل على ورشة عمل الأشقاء، و مسؤولى برنامج الأسر و الأشقاء بالاضافة الى عرض اللاعبين صغار السن.

وصرحت نيبال فتونى مدير عام المبادرات بالاولمبياد الخاص الدولى بأنه هذا المؤتمر هو المؤتمر الاقليمى الثانى ، حيث أقيم المؤتمر الأول بالقاهرة فى الفترة من 3وحتى 7 ديسمبر 2018 ، ومن منطلق حرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى ، واهمية الدور الذى تلعبه مبادرات الاولمبياد الخاص لكى تتكمل منظومة الاهتمام بلاعبى الاولمبياد الخاص ومن جميع النواحى سواء رياضيا من خلال ما يحصل عليه من جرعات تدريبية ومشاركته فى الالعاب والمسابقات المختلفة ، تأتى المبادرات لكى تتحق أكبر فائدة مرجوه للاعبين من خلال منح اسر اللاعبين والاشقاء الخبرات اللازمة لكيفية التعامل من أبنهم أو شقيقهم الذى يعانى من اعاقة فكرية .

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وتشمل ايام المؤتمر من خلال عقد مجموعه من الورش تبدأ بمحاضرة عن الرياضة و الصحة في حياتنا معادلة ثابتة في حياتنا اليومية د. محمود فرج، و القيادة الدامجة مقدمة مع أسئلة تطرهحا سميرة العدوي منسقة قيادة الشباب بالاولمبياد الخاص الدولى ، ومحاضرة عن الدامج المدارس لرجائي فرح ، وهناك تمرين تفاعلى عن كيفية تغيير نظرة المجتمع تجاه الافراد ذوي الاعاقة الفكرية و ماذا يقول الاشقاء و كيف تواجيه نظرة المجتمع.

وتضيف فتونى بأن المؤتمر سشهد عقد مجموعه من ورش العمل كمحاضرة عن التغذية الصحية للدكتور ايهاب اسماعيل، ومحاضرة عن كيفية تغيير نظرة المجتمع تجاه الأفراد ذوي الاعاقة الفكرية، كيفية الدمج و كيف يرى مجتمعاتنا اليوم الافراد ذوي الاعاقة الفكرية، كيف نواجه الأحكام المسبقة و تحديد عقوبة عند حصول تصرف مؤذ وحقوق وواجبات الافراد ذوي الاعاقة الفكرية للدكتور احمد عبد الرحمن.

وتتواصل اعمال وورش المؤتمر الاقليمى الثانى لاشقاء اللاعبين بتدريب داخلى عن الرياضة الموحدة فى الاولمبياد الخاص وهى الفرق الرياضية التى تضم لاعبين معاقين فكريا الى جانب غيرهم من غير المعاقين وفى فريق واحد ، التقنيات و أسس الرياضة و ما هي الرياضات المستهدفة: ما هي طريقة التدريب الصحيحة وكيف يمكننا المساعدة هنا، ويقوم بها طارق نجار، مدير المبادرات|الاولمبياد الخاص المصري، وهناك محاضرة عن التدريب على المهارات الحياتية و كيفية إدارة الغضب، كثرة الحركة، إدارة الوقت، تعزيز الاستقلالية ، التواصل؛ ويتضمن جلسة أسئلة - أجوبة مع المحاضر تقوم بها الدكتورة دعاء سيف اخصائي العالج الوظيفى وتعديل السلوك، ويختتم المؤتمر بعرض للاعبين صغار السن بالمركز الاوليمبى بالمعادى