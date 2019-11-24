رياضة | أوراوا ينجو من الهلال السعودي في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوراوا ينجو من الهلال السعودي في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلاعب نادي الهلال السعودي بنظيره أوراوا الياباني في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما على ملعب سايتاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاجأ رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال فريق أوراوا بهجوم ضاغط على استاد سايتاما وكأنه يلعب في أرضه بالرياض.

وتسابق لاعبو الزعيم في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى الياباني خاصة من الثنائي أندريه كاريلو وجيوفينكو بينما جاءت أخطر فرص أوراو في الدقيقة 27 وأنقذها الحارس عبد الله المعيوف.

أما أخطر فرص الزعيم فكانت في الدقيقة 42 لكن كاريلو فشل في لعب الكرة العرضية لبافتيمبي جوميز داخل مربع العمليات.

تشكيل الهلال السعودي ضد أوراوا

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

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خط الدفاع: محمد البريك وعلي البليهي وجانج هيون سو وياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف وسلمان الفرج وسيباستيان جيوفينكو

خط الهجوم: أندريه كاريلو وبافيتمبي جوميز وسالم الدوسري

كانت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في لقاء الذهاب بالرياض قد انتهت فوز بطل السعودية بهدف نظيف سجله أندريه كاريلو.