رياضة | عاجل.. أسامة جلال يرد على اهتمامات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أسامة جلال يرد على اهتمامات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أسامة جلال لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي ومدافع المنتخب الأوليمبي المصري أن إهتمامات النادي الأهلي شرف لأي لاعب وإعترف بوجود مفاوضات في بداية الموسم لكنها لم تكلل بالنجاح والحديث عن تجدد المفاوضات حالياً شيء يسعدني .

وفي تصريحات إذاعية أكد جلال أن قرار مشاركته ضد نادي الزمالك من عدمه يرجع إلى الجهاز الفني للفريق البترولي بقيادة الكابتن حلمي طولان على الرغم من أنني لم أتدرب مع الفريق حتى الآن لكن في حالة طٌلب مني المشاركة في اللقاء سأكون جاهزاً بنسبة 100% .

وأضاف جلال أن تركيزه الآن منصب على المشاركة مع فريق نادي إنبي وجميع العروض التي تصل له من الأهلي أو غيره من الأندية الأخرى يتولى أمورها وكيل أعماله ولا دخل له بها حتى يتم الإستقرار على العرض المناسب وأخذ رأي مجلس إدارة فريقه .

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وأنهى " اللعب للنادي الأهلي شرف لأي لاعب لكن القرار الأخير سيكون للنادي الذي تربيت به وشهد فترات تألقي خاصةً وأنه يبقى في عقدي موسمين ونصف الموسم .

وكان جلال قد شارك في فوز منتخب بلاده الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً وتأهله إلى بطولة أوليمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام المقبل 2020 .

ويطمح فايلر المدير الفني للمارد الأحمر في تدعيم صفوف الفريق بلاعب مدافع صلب من أجل المنافسة على جميع الألقاب الممكنة الموسم الجاري لضمان عودة المارد الأحمر لمنصات التتويج من جديد .