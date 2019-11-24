رياضة | عاجل.. قائمة الأهلي لمباراة الجونة.. استبعاد صالح جمعة ومفاجآت بالجملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائمة الأهلي لمباراة الجونة.. استبعاد صالح جمعة ومفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وخرج من القائمة صالح جمعة وسعد الدين سمير وحسين السيد لوجهة نظر فنية وعمار حمدي و صلاح محسن للراحة 3 أسابيع وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمود متولي للإصابة. قائمة الأهلي لمباراة الجونة

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو. أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة مضيفه الجونة مساء غد الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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