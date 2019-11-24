رياضة | آخر تطور في علاج حمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطور في علاج حمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة لمدة 3 أسابيع عقب خضوعه لعملية جراحية في غضروف الركبة الثلاثاء الماضي.

وكان لاعب وسط الأهلي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في مران منتخب مصر الأول استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن الراحة التي حصل عليها اللاعب لمدة ثلاثة أسابيع ستشهد قيامه بأداء تدريبات خاصة بحركة الجسم دون التعرض للركبة بناء على توصيات هيرمان ماير الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني الأخير قبل أن يجري الجراحة بألمانيا.