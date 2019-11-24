رياضة | محمود متولي يقترب من العودة لتدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود متولي يقترب من العودة لتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وواصل محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء فقرات التأهيل التي يخضع لها؛ تمهيدا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن متولي يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل، وسيخضع اللاعب لفحص مستمر؛ للتأكد من تجهيزه بشكل سليم قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان متولي قد غاب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري في شهر ستمبر الماضي بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدًأ الاثنين على ستاد الجونة في مباراة مؤحلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.