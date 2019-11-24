رياضة | الهلال السعودي يضرب أوراوا من كل اتجاه في أول 15 دقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يضرب أوراوا من كل اتجاه في أول 15 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضغط نادي الهلال السعودي بكل قوته الربع الساعة الأولى من مباراته أمام أوراوا اليابان في إياب نهائي دوري أبطال آسيا. وأهدر جيوفينكو وكاريلو نجما الهلال السعودي هدفين مؤكدين وسط تراجع رهيب للفريق الياباني على أرضه في ملعب سايتاما. تشكيل الهلال السعودي ضد أوراوا حراسة المرمى: عبدالله المعيوف خط الدفاع: محمد البريك وعلي البليهي وجانج هيون سو وياسر الشهراني Advertisements خط الوسط: عبدالله عطيف وسلمان الفرج وسيباستيان جيوفينكو خط الهجوم: أندريه كاريلو وبافيتمبي جوميز وسالم الدوسري وتضمنت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في لقاء الذهاب فوز بطل السعودية بهدف نظيف سجله أندريه كاريلو.

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