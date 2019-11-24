رياضة | بيان عاجل من وزارة التعليم بسبب مباراة الهلال وأوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من وزارة التعليم بسبب مباراة الهلال وأوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت وزارة التعليم السعودية على إصدار بيان بالتزامن مع مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء بيان وزارة التعليم كالتالي:

"ترى وزارة التعليم أن المؤسسات التعليمية منظومات حيوية للمجتمع، لها رسائل تربوية لا تناسب إقحامها ومنسوبيها في منافسات الأندية الرياضية الداخلية أو الخارجية، ومع تمنياتنا للجميع بالتوفيق، إلا أن التعليم يجب أن يبقى بعيدا عن أي انفعالات، أو تشجيع قد يفهم أنه انتقائي، وقد يكون له آثار تربوية غير مناسبة بين الطلاب والطالبات، والكادر التعليمي والإداري، على اختلاف ميولهم، أو مطالبات مستقبلية بالمعاملة نفسها من جهات أخرى في مناسبات رياضية قادمة".

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كانت بعض الأصوات قد طالبت بتعليق العملية التعليمية تزامنًا مع مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم.

وفاز الهلال بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالرياض وذلك قبل مواجهة اليوم على ملعب سايتاما الياباني.