رياضة | تشكيل الهلال السعودي ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الهلال السعودي ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي تشكيل مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا. تشكيل الهلال السعودي ضد أوراوا حراسة المرمى: عبدالله المعيوف Advertisements خط الدفاع: محمد البريك وعلي البليهي وجانج هيون سو وياسر الشهراني خط الوسط: عبدالله عطيف وسلمان الفرج وسيباستيان جيوفينكو خط الهجوم: أندريه كاريلو وبافيتمبي جوميز وسالم الدوسري وكان الهلال قد نجح في الفوز في لقاء الذهب على أوراوا ريد دياموندز بهدف نظيف سجله اللاعب أندريه كاريلو

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