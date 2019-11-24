رياضة | إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو نادي إنبي شروطهم من أجل بيع أسامة جلال مدافع الفريق البترولي للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وقاد أسامة جلال مدافع فريق إنبي دفاع المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي فاز بها صغار الفراعنة على حساب كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة النهائية أمس الجمعة.

وعقد زكريا السيد رئيس نادي إنبي جلسة مع حلمي طولان المدير الفني للفريق من أجل مناقشة بيع أسامة جلال للنادي الأحمر في الميركاتو الشتوي.

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وشدد طولان على رئيس نادي إنبي على ضرورة تحقيق أكبر استفادة مالية من أجل بيع أسامة جلال للأهلي خاصة بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي في البطولة الإفريقية والتتويج باللقب.

وطلب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي من زكريا السيد التعاقد مع عمار حمدي وأحمد الشيخ من النادي الأهلي ولاعب آخر بفريق الشباب مقابل السماح برحيل أسامة جلال للنادي الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لحسم الصفقة في شهر يناير.