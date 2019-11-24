شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقف لاعبه المصري محمد صلاح من المشاركة أمام نابولي بعد الإصابة التي تعرض لها في كاحله الفترة الماضية.

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ولم يلعب «صلاح»، أمس، مع فريقه أمام كريستال بالاس، إذ ظل على مقاعد البدلاء حتى نهاية اللقاء، فيما أوضح «كلوب»، عقب المباراة، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «مو بخير، هو لم يتدرب لتسعة أيام، كان في مصر وذهب إلى بلاده، لقد تدرب بنسبة 60-70% أمس الأول وأتم الـ 100% لأول مرة أمس».

وأضاف: «كان علينا أن نتخذ القرار بإشراكه من البداية أم لا، ولم نشركه، كنا على وشك إدخاله حين سجلنا هدف الفوز، لذا استطعنا أن نريحه اليوم، هذا جيد حقًا، وسيعود يوم الأربعاء».

ويواجه ليفربول، الأربعاء القادم، نظيره نابولي الإيطالي في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.