شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يتحدث عن دور الزمالك في تألقه بأمم أفريقيا.. وطموحه مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، أن التتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والحصول على لقب أفضل حارس في البطولة سيمنحه دوافع كبيرة في الفترة المقبلة مع نادي الزمالك.

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وقال محمد صبحي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، بعد حضوره عقب التتويج باللقب القاري مع الفراعنة: «أشكر الجهاز الفني وزملائي بالفريق بعد أن وجدت حفاوة في الاستقبال وتهنئتي، هذا الأمر أسعدني كثيرا».

وتابع: «لولا الزمالك ودعم الجميع لي سواء إدارة النادي أو الجهاز الفني أو زملائي لما وصلت لهذا المستوى، أشكر الجميع وأعد أن القادم أفضل للزمالك».

واختتم: «لدي دوافع كبيرة الآن وكل تركيزي مع الزمالك في الفترة المقبلة، فنحن نملك الحراس الأفضل في مصر محمد عواد ومحمد أبوجبل وهم بمثابة أشقائي، مع عودة زميلنا الأكبر جنش، استفيد من خبرات الجميع وأعمل بكل جهد في التدريبات».