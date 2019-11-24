محمد عبد الحميد يفوز بفضية وبرونزية في بطولة العالم لـ«الجيوجيسو» بأبوظبى (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت بطولة العالم للجيوجيتسو، المقامه حاليا في أبوظبى بدولة الإمارات العربية، حصول اللاعب المصرى محمد عبدالحميد، رئيس اللجنة المصرية للعبة الجيوجيتسو على ميداليتين فضية وبرونزية. فاز البطل محمد عبدالحميد، بالميدالية الفضية في نهائى استايل الفايتينج سيستم في وزن 69 كيلو للماسترز، وبالميدالية البرونزية في ستايل الفايتنج سيستم. يذكر أن البطولة تقام تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة 69 دولة من مختلف قارات العالم. المصري محمد عبدالحميد يحصد فضية وبرونزية فى بطولة العالم للجيوجيسو بأبوظبى المصري محمد عبدالحميد يحصد فضية وبرونزية فى بطولة العالم للجيوجيسو بأبوظبى المصري محمد عبدالحميد يحصد فضية وبرونزية فى بطولة العالم للجيوجيسو بأبوظبى المصري محمد عبدالحميد يحصد فضية وبرونزية فى بطولة العالم للجيوجيسو بأبوظبى المصري محمد عبدالحميد يحصد فضية وبرونزية فى بطولة العالم للجيوجيسو بأبوظبى المصري محمد عبدالحميد يحصد فضية وبرونزية فى بطولة العالم للجيوجيسو بأبوظبى

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