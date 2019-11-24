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الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيختتم صباح اليوم الأحد، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الإثنين، على ملعب الأخير ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، قرر خوض المران الأخير على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار البرنامج الفني الموضوع استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مواجهة الجونة والسفر بعدها مباشرة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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