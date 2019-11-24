شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-11-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 يشهد اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب ودوريات العالم، أبرزها مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة شيفيلد يونايتد Vs مانشستر يونايتد، الساعة 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2. مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة إسبانيول Vs خيتافى، الساعة 1:00 على قناة beIN SPORT HD 3. أوساسونا Vs أتلتيك بلباو، الساعة 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3. إيبار Vs ديبورتيفو الافيس، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3. فياريال Vs سلتا فيجو، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3. بلد الوليد Vs إشبيليه، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3. أوساسونا Vs أتلتيك بلباو 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3 إيبار Vs ديبورتيفو الافيس 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3 فياريال Vs سلتا فيجو 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3 بلد الوليد Vs إشبيليه 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة بولونيا Vs بارما، الساعة 1:30 على قناة beIN SPORT HD 4. Advertisements بريشيا Vs روما، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4. هيلاس فيرونا Vs فيورنتينا، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 7. ساسولو Vs لاتسيو، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1. سامبدوريا Vs أودينيزى، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4. ليتشى Vs كاليارى، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4. مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة أوجسبورج Vs هيرتا برلين، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5. هوفنهايم Vs ماينز، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5. مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة بوردو Vs موناكو، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6. سانت ايتيان Vs مونبيلييه، الساعة 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6. تولوز Vs مارسيليا، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6. مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة الاتفاق Vs الاتحاد، الساعة 4:30 على قناة KSA SPORT. الوحدة Vs النصر، الساعة 6:40 على قناة KSA SPORT. موعد مباراة نهائى دورى أبطال آسيا والقناة الناقلة أوراوا ريد دياموندز Vs الهلال، الساعة 12:00 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 1. مواعد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة المحرق Vs الاتحاد السكندرى، الساعة 5:00 على قناة أبو ظبى الرياضية.

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