شكرا لقرائتكم محسن صالح للمنتخب الاولمبى: "حددوا الهدف قبل السفر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب محسن صالح عبر تويتر : " (حددوا الهدف قبل السفر) ..هل نكافئ المجتهدين علي الوصول لطوكيو بالسفر..ليفعلوا كما فعل المنتخب الاول في روسيا وظهوره بمستوي لا يغتفر..أم ندعم الفريق بعناصر تجعلنا ننافس ونحقق الإنجاز المنتظر..هناك منتخبات تجنس للوصول الي المنصة ولديها بعد نظر..خططوا وضعوا مصلحة الوطن فوق البشر.!
وسطر لاعبو منتخب مصر الأولمبى أسماءهم بحروف من نور فى تاريخ المجد ليدخلوا التاريخ من الباب الكبير، بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتتويج ببطولة أمم أفريقيا للشباب التى أقيمت فى مصر للمرة الأولى فى تاريخ الفراعنة الصغار.
وفاز المنتخب الوطنى على الأفيال الإيفوارية فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 بهدفين مقابل هدف، بعدما تقدم الفراعنة طوال أحداث اللقاء بهدف نظيف ليتعادل منتخب كوت ديفوار فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى وتمتد المباراة لأشواط إضافية، قبل أن يحسم رمضان صبحى النتيجة لصالح الفراعنة بهدف قاتل قبل نهاية الشوط الإضافى الثانى.
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