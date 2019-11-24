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المصرى يكلف إيهاب جلال برئاسة بعثة المصرى فى موريتانيا...

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جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية عدم تكليف أيًا من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة بعثة النادي إلى موريتانيا استعداداً لملاقاة فريق نواذيبو في المباراة المقرر إقامتها الأول من ديسمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، على أن يتم إسناد مهام رئاسة البعثة إلى ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول.

 

 

يأتي هذا القرار حرصًا من مجلس إدارة النادي المصري على التواجد في شرف استقبال أعضاء الجمعية العمومية للنادي والمقرر انعقادها يوم السبت المقبل الموافق الثلاثين من نوفمبر.

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وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصري في المجموعة الأولى والتي تضم إلى جواره بيراميدز ونواذيبو اف سي الموريتاني بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

 

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.

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