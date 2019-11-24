شكرا لقرائتكم المصرى يكلف إيهاب جلال برئاسة بعثة المصرى فى موريتانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي هذا القرار حرصًا من مجلس إدارة النادي المصري على التواجد في شرف استقبال أعضاء الجمعية العمومية للنادي والمقرر انعقادها يوم السبت المقبل الموافق الثلاثين من نوفمبر.
وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصري في المجموعة الأولى والتي تضم إلى جواره بيراميدز ونواذيبو اف سي الموريتاني بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.
ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.
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