شكرا لقرائتكم طارق يحيى يرفض منح لاعبى طلائع الجيش راحة عقب التعادل أمام طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش منح لاعبيه راحة عقب التعادل مع طنطا نظراً لضيق الوقت قبل مباراة الانتاج الحربى المقرر لها الخميس المقبل فى تمام الخامسة عصراً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى والمؤجلة من الاسبوع السادس للدوري ، ومن المقرر أن يستأنف الطلائع تدريباته عصر اليوم الاحد على ملعبه. وتقاسم فريقا طنطا وطلائع الجيش نقاط مباراتهما بالدوري والمؤجلة من الاسبوع الرابع للمسابقة بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين أمس السبت . Advertisements ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى سلم ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط وتوققت مسابقة الدوري 31 يوماً بسبب إنشغال المنتخب الاولمبى فى المشاركة بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بمصر وتوج الفراعنة الصغار ابطالا لها فضلا عن أداء المنتخب الاول لمباراتى كينيا وجزر القمر اللتان انتهت بالتعادل فى التصفيات الافريقية .

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