شكرا لقرائتكم طارق يحيى يرفض منح لاعبى طلائع الجيش راحة عقب التعادل أمام طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقاسم فريقا طنطا وطلائع الجيش نقاط مباراتهما بالدوري والمؤجلة من الاسبوع الرابع للمسابقة بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين أمس السبت .
ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى سلم ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط
وتوققت مسابقة الدوري 31 يوماً بسبب إنشغال المنتخب الاولمبى فى المشاركة بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بمصر وتوج الفراعنة الصغار ابطالا لها فضلا عن أداء المنتخب الاول لمباراتى كينيا وجزر القمر اللتان انتهت بالتعادل فى التصفيات الافريقية .
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى يرفض منح لاعبى طلائع الجيش راحة عقب التعادل أمام طنطا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.