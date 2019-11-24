شكرا لقرائتكم الكاراتيه يعفى أبطال العالم من تمهيدى تصفيات أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى إعفاء لاعبى منتخبات الناشئين و الشباب وتحت 23 سنة ، الذين شاركوا فى بطولة العالم التى أقيمت فى تشيلى مؤخرا ، من المشاركة بالأدوار التمهيدية لبطولة التصفيات "الجمهورية المفتوحة " والتى تقام فى الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر المقبل .

ومن المقرر أن يشارك اللاعبون الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى فى الفردى أو الجماعى فى الدورى مباشرة دون المشاركة فى الادوار التمهيدية .

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ويقيم اتحاد الكاراتيه بطولة الجمهورية المفتوحة بنظام التصفيات، بأكاديمية الشرطة بالعباسية ، لاختيار اللاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة أفريقيا للناشئين والشباب، التى تقام بالمغرب فى الفترة من 7 إلى 9 فبراير المقبل، والتى تندرج ضمن بطولات التصيف الأوليمبى.

يذكر ان الكاراتيه تصدر التصنيف العالمى بعد التتويج ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى وتم خلالها حصد 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات ، و 4 فضيات ، بالإضافة إلى 8 برونزيات .