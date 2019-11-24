شكرا لقرائتكم الكاراتيه يعفى أبطال العالم من تمهيدى تصفيات أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يشارك اللاعبون الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى فى الفردى أو الجماعى فى الدورى مباشرة دون المشاركة فى الادوار التمهيدية .
ويقيم اتحاد الكاراتيه بطولة الجمهورية المفتوحة بنظام التصفيات، بأكاديمية الشرطة بالعباسية ، لاختيار اللاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة أفريقيا للناشئين والشباب، التى تقام بالمغرب فى الفترة من 7 إلى 9 فبراير المقبل، والتى تندرج ضمن بطولات التصيف الأوليمبى.
يذكر ان الكاراتيه تصدر التصنيف العالمى بعد التتويج ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى وتم خلالها حصد 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات ، و 4 فضيات ، بالإضافة إلى 8 برونزيات .
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