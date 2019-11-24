شكرا لقرائتكم أسامة جلال: الاحتراف حلم كبير و أعلم شئ عن مفاوضات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أسامة جلال فى مداخلة هاتفية مع برنامج "مع شوبير" الاذاعى : " اللعب للأهلى حلم كبير والاحتراف أيضاً حلم كبير ولا اعرف شيئاً عن مفاوضات الاهلى لضمى مع انبى ، عقدى ممتد لموسمين ونصف وأركز حالياً مع فريقى بعد نهاية رحلتى مع المنتخب الاولمبى"
ويضيف مدافع المنتخب الاولمبى : "مباراة الافتتاح مع مالى كانت أصعب مباراة فى البطولة ، مصر بلد كبيرة وهى الاقوى فى أفريقيا ولايصح أن تنظم البطولة ولا تحصل على لقبها لذا عقدنا العزم كلاعبين وجهاز فنى على تخطى كل مباراة على حدى للوصول لحلمنا بالصعود للاولمبياد والتتويج باللقب فى النهاية"
ونجح منتخب مصر الاوليمبي في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من ٧٠ ألف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية.
ويستعد إنبى بقيادة حلمى طولان خلال الوقت الحالى لخوض مواجهة الزمالك، التى ستقام بعد غد الإثنين، على ستاد السلام فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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