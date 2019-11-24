جدة - عمرو شويل يعود النادي الأهلي لخوض مبارياته بالدوري المصري و دوري أبطال افريقيا بعد انتهاء فترة التوقف الذي دامت قرابه الشهر بسبب خوض المنتخب الأول لقائين بتصفيات افريقيا امام كينيا و جزر القمر بالإضافة لكأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة بمصر الذي توج بها المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب.

و يلتقي الأهلي مع الجونة يوم الاثنين 25/11/2019 في تمام الساعة 5 مساء بستاد الجونة بالغردقة، و يسعى الجونة لتحقيق نتيجة ايجابيه على ملعبه امام الأهلي الذي خاض 3 مباريات فاز بهم جميعا و يسعى الجونة لتحقيق نتيجة ايجابيه على ملعبه امام الأهلي الذي خاض 3 مباريات فاز بهم جميعا، بينما يريد المارد الاحمر مواصلة الفوز، على الجونة و باقي مؤجلاته من أجل تصدرة للدوري مرة و تخطيه للزمالك و بيراميدز الذان خاضوا مباريالت أكثر من القلعة الحمراء. للفوز على الجونة و باقي مؤجلاته من أجل تصدرة للدوري مرة و تخطيه للزمالك و بيراميدز الذان خاضوا مباريالت أكثر من القلعة الحمراء.

موعد مباراة الاهلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن يسافر فريقى الأهلى والزمالك عقب المباراتين مباشرة إلى تونس والكونغو حيث يواجه الأهلى فريق النجم الساحلى التونسى، بينما يواجه الزمالك نظيره مازيمبى الكونغولى فى مستهل مباريات الفريقين بدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا .