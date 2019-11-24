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موعد والقناة الناقلة ومعلق مباراة الهلال وأوراوا اليوم في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأحد 24 نوفمبر 2019

الهلال وأوراوا

يلتقي الهلال السعودي أمام نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني اليوم الأحد في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستقام على أرضية ملعب سايتاما في اليابان.

وكان الهلال قد حقق فوزاً على أوراوا بهدفٍ وحيدٍ في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

موعد مباراة الهلال وأوراوا 

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تقام مباراة الهلال وأوراوا اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

تذاع مباراة الهلال ضد أوراوا على قناة beinsport HD1.

معلق مباراة الهلال وأوراوا الياباني 

حددت مجموعة بي إن سبورت التونسي عصام الشوالي للتعليق على أحداث مباراة الهلال وأوراوا، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

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