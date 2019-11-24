شكرا لقرائتكم الحسينى يتسلم درع الاتحاد الدولى للسلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى درع الاتحاد إلى ممثل الاتحاد الدولى للسلاح البلغارية هيرستيفا فيلشكا عضو لجنة اللعب النظيف بالاتحاد الدولى. كما أهدى الحسينى درع الاتحاد أيضا إلى المدرب الفرنسي ميشيل، الذى حاضر فى الدورة التدريبية للمدربين التى عقدها الاتحاد. Advertisements يأتى ذلك على هامش بطولة كأس العالم لسيدات الشيش، التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة وسط تواجد نجمات مصنفات دوليا فى هذه النسخة. ودعت لاعبات الفراعنة منافسات الفردى فى البطولة، حيث خرجن نظرا لقوة التنافس وفارق الخبرات لصغر سن معظمهن وإن كانت الفرصة متاحة أمامهن لتحقيق مركز متقدم فى منافسات الفرق التى ستقام غدا الاحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحسينى يتسلم درع الاتحاد الدولى للسلاح... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.