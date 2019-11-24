شكرا لقرائتكم الزمالك يطالب بتخفيف عقوبات السلة فى مباراة قمة الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأرسل مسئولو الزمالك مذكرة إلى الاتحاد يطلبون فيها تخفيف العقوبات التى تم توقيعها على الفريق سواء الإيقافات او الغرامات المالية .
وفرض اتحاد كرة السلة عدة عقوبات على الاهلى و الزمالك ، وفيما يخص الفريق الأبيض، فتقرر إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، إيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه 15 ألف جنيه ، إيقاف لاعب الزمالك هيثم السحرتي مباراتين وتغريم 50 ألف جنيه، إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه، إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه، تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه.، وتغريم عمر هشام وأدهم عصام عبد الحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشام ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال وهيثم عبد الحميد 2500 جنيه على كل منهم .
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