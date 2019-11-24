شكرا لقرائتكم الاهلى ضد الجونة.. رمضان صبحي راحة أمام الفريق الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، إراحة رمضان صبحى نجم الفريق وعدم الدفع به فى مباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء غد الاثنين، بالبحر الأحمر فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز بسبب حالة الأجهاد التى يعانى منها اللاعب.

ولعب رمضان صبحى مع المنتخب الاولمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى إستضافتها مصر مؤخراً وتوّج بها الفراعنة الصغار أول أمس، الجمعة، وحصد رمضان صبحى فيها لقب أفضل لاعب.

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وحسم فايلر عدم الدفع برمضان صبحى أمام الجونة خاصة وأن اللاعب شارك أساسياً فى جميع المباريات الخمسة التى خاضتها مصر فى البطولة مما جعله يعانى من حالة إجهاد عام.

واستقر الأهلى على اصطحاب رمضان صبحى لرحلة الفريق بالجونة للمشاركة فى مباراة النجم الساحلى الجمعة المقبل بدورى ابطال أفريقيا حيث ستطير بعثة الأهلى بعد مباراة الجونة إلى تونس.