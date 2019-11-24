شكرا لقرائتكم فلاش باك.. الاتحاد السكندرى يصعق المحرق بهدفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الإتحاد السكندرى نظيره المحرق البحرينى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد الشيخ على بن محمد أل خليفة ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت فى الاسكندرية انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت.

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