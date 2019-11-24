مهرجان أم القيوين للسيارات والدراجات النارية ينطلق 5 ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، تنطلق في 5 ديسمبر المقبل فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان أم القيوين للسيارات والدراجات النارية 2019 في قاعة البيت متوحد بأم القيوين.

ويستضيف المهرجان الذي يقام برعاية ماسية من شركة الإمارات للمزادات ومجموعة فالة لمقاولات الطرق، كأس الأبطال للانجراف (الدرفت) ومعرض جائزة أم القيوين للتصوير الضوئي والفيديو ومعرض أم القيوين للمقتنيات التراثية النادرة، والعديد من الفعاليات والمنافسات المرتبطة بالسيارات والدراجات النارية بمختلف أنواعها، بما فيها مسيرة السيارات والدراجات النارية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للمهرجان أمس بمركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين للإعلان عن تفاصيل المهرجان، بحضور هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة وخالد الزارعي رئيس اللجنة الإعلامية ويوسف الهريس منسق عام كأس الأبطال للانجراف والمتسابق الأردني أحمد دحام بطل الشرق الأوسط في الانجراف (الدرفت).

وقال هيثم سلطان إن المهرجان الذي يستمر حتى 7 ديسمبر سيضم في ثالث دوراته فعاليات جماهيرية متميّزة لمختلف فئات المجتمع، وسيشهد مشاركة فئات جديدة من السيارات المعدلة.