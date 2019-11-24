حوار.. خالد جلال يتحدث عن الموافقة على رحيل حامد.. وظلم جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك على أن نتائج الفريق تحت قيادة الصربي ميتشو مقبولة نوعا ما، مشيرا الى أن بداية المدرب كانت مبشرة وجيدة، مشددا على أنه ضد رحيل المدرب لخسارة مباراة بعدما حقق لقب كأس مصر.

الخليج 365 أجرى حوار مع مدرب الزمالك السابق حول العديد من الملفات أبرزها تقييم ميتشو ومركز يحتاجه الزمالك ورحيل طارق حامد ومحمود علاء بجانب ما قيل عن ظلمه لعبدالله جمعة بسبب اثبات خطأ كريستيان جروس المدرب الأسبق.

وجاء الحوار على النحو التالي:

كيف تقيم أداء الزمالك مع ميتشو وما هي أسباب تراجع الأداء منذ نهائي كأس مصر؟

نتائج الزمالك مع ميتشو مقبولة نوعا ما وبدايته كانت مبشرة وجيدة وأنا ضد رحيل المدرب لخسارة مباراة خاصة بعدما حقق بطولة كأس مصر فالحساب في كرة القدم لا يكون بالقطعة وميتشو يحتاج للدعم فهو مازال في بداية مشواره مع الزمالك وتقييمه الآن صعب ولا يمكن محاسبته مثلما تم محاسبتي على أول مباراتين مع الفريق.

ولكن تراجع المستوى تسبب حالة من القلق لدى الجماهير فلماذا؟

أرى أن التدوير الذي يطبقه ميتشو قد يكون سببا وأتفق معك أن الأداء تسبب في حالة من القلق ولكن ما تسبب في قلقي هو الناحية التهديفية وفوز الزمالك بهدف وحيد في بعض المباريات وهو ما يجب أن يعمل عليه ميتشو ويتم معالجة الناحية التهديفية لأن هناك مباريات قد تحدث لك أزمة فيها بسبب ذلك وقد تتعثر فالفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى ويجب أن تكون الناحية التهديفية مميزة وهناك غزارة تهديفية.

هل ترى أن ميتشو قد استفاد من فترة التوقف وجاءت لصالح الزمالك؟

أنا ضد فترة التوقف لأنها لا تكون مفيدة إطلاقا ولا يوجد دوري في العالم يتوقف كل تلك الفترة لأن مهما حدث لن يظهر الفريق بنفس الشكل الذي كان عليه قبل التوقف وهذا ما حدث معي في مباراة الجونة في نهاية الموسم الماضي ولكن الشئ الجيد في هذا الأمر هو عودة اللاعبين الدوليين من المنتخبات في حالة فنية جيدة.

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يتبقى للزمالك استبدال وحيد فما المركز الذي كنت ستدعم الفريق فيه؟

الزمالك يحتاج لتدعيم خط الهجوم والفريق في حاجة لتواجد مهاجم مميز مع مصطفى محمد وعلى الرغم من إصابة محمود عبدالعزيز لكن مركز المهاجم الصريح يحتاج للدعم أكثر من خط الوسط.

هل يكون هذا الدعم هو قيد كاسونجو أم ضم مهاجم جديد أفضل؟

منذ بداية الموسم طالبت بعودة كاسونجو ولكني أتخوف من عودته بسبب ابتعاده عن المشاركة عدة أشهر وهو ما يجعله في حاجة لفترة لاستعادة مستواه لأن انتقالات يناير أراها هي أخطر فترة الانتقالات بسبب مستوى اللاعبين وابتعادهم عن المشاركة.

هل هناك لاعبين في الزمالك يمكن توظيفهم في مركزلاعب الوسط أو يكونوا بدلاء جيدين لفرجاني ساسي على الأخص؟

أحمد سيد زيزو يمكنه فعل ذلك وبالمناسبة أنا من قمت بتوظيفه في ذلك المركز خلال معسكر الفريق قبل بداية الموسم في قبرص وبعد رحيلي تم إبلاغ ميتشو بذلك ليقرر الاعتماد عليه مؤخرا ولكن بشكل عام فرجاني ساسي ممنوع الاقتراب منه أو التفريط فيه.

وماذا عن طارق حامد فهل توافق على رحيله للاحتراف؟

في الوقت الحالي من الصعب التفريط في طارق حامد لأن من الصعب تعويضه وأنا رحبت ووافقت قبل بداية الموسم برحيله لأنها كانت رغبة اللاعب لكن في منتصف الموسم رحيل لاعب مثله سيكون مستحيلا.

وماذا عن رحيل محمد علاء أيضا؟

أنا لست ضد رحيل أي لاعب للاحتراف ولكن بشرط تعويضه فعلى سبيل المثال إذا تمكن الزمالك من ضم أحمد رمضان بيكهام أو أسامة جلال ففي تلك الحالة يمكن الموافقة على رحيل محمود علاء.

أخيرا.. بعد رحيل جروس البعض تحدث عن رغبتك في عدم استمرار عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر لإثبات عدم صحة وجهة نظر جروس في مشاركة اللاعب في هذا المركز فما ردك؟

كلام لا يصدق فأنا استكملت عمل إيهاب جلال خلال ولايتي قبل الأخيرة وقمت باستكمال عمل جروس في ولايتي الأخيرة وأنا لن أظلم لاعب.