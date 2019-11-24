مدافع المنتخب الأولمبي: لا أعلم شيئا عن مفاوضات الأهلي.. وجاهز للعب أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي أن اللعب للنادي الأهلي يُعد شرف وحلم لأي لاعب، مشيرا الى عدم معرفته بأي أمر متعلق بما يثار حول وجود مفاوضات في الوقت الحالي من الأهلي لضمه.

وشارك أسامة جلال مع منتخب مصر الأولمبي في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، والتتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والتي أقيمت مؤخرا بمصر، بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي 2-1.

وقال أسامة جلال في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت" "لا أعلم شيئا عن مفاوضات الأهلي مع إنبي من أجل التعاقد معي في الفترة المقبلة".

وشدد "لا أشغل بالي بتلك الأمور، أي عروض تكون عن طريق وكيلي ونادي إنبي، ومازال في عقدي موسمين، وبالتالي أي تحرك سيكون من خلال النادي".

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وأكمل "بالطبع اللعب للنادي الأهلي هو شرف وحلم لأي لاعب، وأيضا الاحتراف هو حلم، ربنا يقدم اللي فيه الخير".

وصرح "بالفعل كان هناك مفاوضات من جانب الأهلي قبل بداية الموسم، بالطبع هذا أمر أسعدني، وما يتردد عن تجدد المفاوضات يسعدني، فأي لاعب يتمنى اللعب للأهلي، نادي كبير وحلم لأي لاعب".

واختتم تصريحاته قائلا "لم اتدرب بعد مع انبي نظرا، لدينا مباراة هامة مع الزمالك، تحت أمر الجهاز الفني لو أراد الاستعانة بي أمام الزمالك، سأكون جاهز للمشاركة".

الجدير بالذكر، أن إنبي سوف يواجه الزمالك يوم الاثنين ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.