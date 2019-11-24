مباريات الأحد.. نهائي أبطال آسيا.. ومواجهة الاتحاد بالبطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): يقام اليوم، الأحد، مباريات قوية في مختلف الدوريات، سواء في نهائي دوري أبطال آسيا أو مواجهة الاتحاد بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة: نهائي دوري أبطال آسيا اوراوا ريد دياموندز× الهلال السعودي .. الموعد 12:01 مساءً.. القناة الناقلة beIN Sports HD 1. Advertisements كأس محمد السادس للاندية الابطال المحرق البحريني × الاتحاد السكندري.. الموعد 17:00 مساءً.. القناة الناقلة AD SPORTS 2 HD. دوري الإنجليزي الممتاز شيفيلد يونايتد× مانشستر يونايتد .. الموعد 18:30 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 2

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