موعد مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يصطدم فريق الهلال السعودي بنظيره أوروا الياباني، في الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، على ملعب سايتاما، في إطار إياب نهائي دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية.

كان الهلال السعودي أنهى مباراة الذهاب متفوقًا بهدف على نظيره الياباني سجل أندري كاريو، في المباراة التي أقيمت بينهما في التاسع من الشهر الجاري على ملعب ستاد جامعة الملك سعود.

يطمح الزعيم السعودي في الخروج بنتيجة إيجابية، سواء الفوز، أو التعادل، من أجل التتويج

بدوري أبطال آسيا، ومن ثَم التأهل لكأس العالم للأندية التي تستضيف نسختها الحالية قطر.

الهلال السعودي لم يحقق لقب دوري أبطال آسيا سوى مرتين فقط، بنسختي 1991، 2000، بينما حصل على لقب الوصيف في أربع نسخ هي 1986، 1987، 2014، 2017، ويأمل الزعيم السعودي في إضافة لقبه الثالث من بوابة أوراوا الياباني الذي حصد اللقب

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هو الآخر مرتين في نسختي 2007، 2017.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة:

تنقل قناة بي إن سبورتس 1 مباراة أوراوا الياباني مع ضيفه الهلال السعودي، وسيعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي، كما ستنقل قناة الكأس القطرية 1 المباراة بتعليق العماني خالد البلوشي.

من المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفنى للهلال السعودى، المباراة بالتشكيل الآتى:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: جانج هيون سو – ياسر الشهراني – محمد البريك – علي البليهي

خط الوسط: سلمان الفرج – سيباستيان جيوفينكو – عبدالله عطيف

خط الهجوم: سالم الدوسري – أندريه كاريلو – بافيتمبي جوميز.