نتيجة مباراة اوراوا ريد دياموندز والهلال فى نهائي دوري أبطال آسيا 2019

تعيش القارة الصفراء الردهات الأخيرة ظهر اليوم الأحد 24-11-2019، من بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019، عندما ينطلق المشهد الأخير في إياب النهائي بين أوراوا ريد دياموندز الياباني والهلال السعودي، في أهم مباريات اليوم، على ملعب الأول.

تقام المباراة على ملعب سايتاما 2002 باليابان، ويتسع لنحو 65 ألف متفرج، وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة 12:01 بتوقيت مصر، الساعة 10:01 بتوقيت جرينتش، الساعة 13:01 بتوقيت السعودية.

مباراة الذهاب التي جمعتهما في مرحلة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود “ملعب محيط الرعب”، شهدت فوز الموج الأزرق بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بهدف وحيد سجله اللاعب البيروفي أندريه كاريو في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

لكن هدف كاريو أو كاريلو على الأراضي السعودية لم يضمن للهلال اللقب بعد، حيث يمتلك فريق أوراوا العديد من الأسلحة الهجومية التي قد تمكنه من التسجيل في الإياب، وللهلال ذكريات غير جيدة مع مباريات الإياب في هذه البطولة، وآخرها أمام السد القطري في نصف النهائي قبل عدة أسابيع.

وتبحث كتيبة الهلال عن تتويج مجهوداتها المضنية بعد مسيرة مميزة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حيث خاض الفريق 6 مباريات في دور المجموعات، تصدر خلالهم جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، ثم تجاوز مواطنه اتحاد جدة وبلغ المربع الذهبي الذي حسمه على حساب السد القطري بنتيجة 6/5.

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وشهدت نسخة 2017 وقوع الهلال وأوراوا معًا في المباراة النهائية، إذ تعادلا بهدف لكل منهما خلال مباراة الذهاب في السعودية، فيما كان الفوز حليفًا لبطل الكرة اليابانية في مباراة العودة بهدف نظيف أحرزه رافاييل سيلفا من مرتدة، وشهدت المباراة طرد اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

القنوات الناقلة

يُنقل اللقاء عبر شاشة قنوات (بي إن سبورتس 1) ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير “عصام الشوالي” كما حدث في نهائي 2017.

وستنقل المباراة كذلك على قناة الكأس القطرية رقم 3، وسيعلق عليها المعلق العُماني خليل البلوشي.

ويُدير اللقاء الحكم الأوزبكي “فالنتين كوفالينكو”.