رياضة | الهلال السعودي يتحدى "شتاء" أوراوا لكسرة عقدة 19 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يتحدى "شتاء" أوراوا لكسرة عقدة 19 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحلم نادي الهلال السعودي بالفوز أول لقب قاري منذ نحو 19 عامًا عندما يحل ضيفًا على أوراوا رد دياموندز الياباني على استاد سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوز بطل السعودية 1-0 ذهابًا في الرياض.

ويأمل الهلال ضد أوراوا ألا تتكرر ذكرى 2017 السيئة في نفس الملعب وأمام نفس المنافس بخسارة اللقب بهدف نظيف بينما آخر تتويج قاري للهلال بكأس آسيا لأبطال الكؤوس في 2002.

وفقد الهلال دوري أبطال آسيا في آخر وصول للنهائي مرتين آخرهما أمام أوراوا قبل عامين، وذلك بعد خسارة نهائي 2014 أمام ويسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

وفاز الهلال السعودي بهدف آندريه كاريلو في مباراة الذهاب بعد إهدار الكثير من الفرص بملعبه، وسيحظى بدعم نحو 3 آلاف مشجع في سايتاما بعد تخصيص 4 طائرات لنقل أنصاره.

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تفوق الهلال سيضمن أول لقب للعرب في المسابقة منذ تتويج السد القطري في 2011 وإنهاء هيمنة أندية شرق آسيا.

ويعد محمد الشلهوب أكثر لاعبي الهلال خبرة حيث حمل الكأس العام 2000، كما يسعى زميله سالم الدوسري لرد الاعتبار بعد خسارة النهائي مرتين كما تعرض للطرد في إياب نهائي 2017.

ويملك الهلال بعض المؤشرات التي تبعث على التفاؤل فمنذ العام 2004 لم ينجح أي فريق في تحويل هزيمته في الذهاب إلى انتصار، وعلى عكس آخر محاولتين يدخل الهلال إياب النهائي وهو منتصر في الذهاب لأول مرة.