رياضة | عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان حمدي فتحي قد أجرى الثلاثاء الماضي جراحة غضروف الركبة في ألمانيا بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في مران منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.
وتأكد غياب حمدي فتحي عن الأهلي لمدة 6 أشهر كاملة، لتصبح مسألة مشاركته في أي مباراة هذا الموسم صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة.
ويجهز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اللاعب البديل القادر على تعويض غياب حمدي فتحي والذي كان أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل الفريق الأحمر منذ انتقاله من إنبي في يناير الماضي,
ويسعى مسئولو الأهلي خلال الأيام المقبلة لتدعيم خط الوسط بعد غياب حمدي فتحي ومحمد محمود لفترة طويلة بسبب الإصابة.
ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الجونة مساء غد الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.