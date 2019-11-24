رياضة | بدون هزائم.. "يد الداخلية" يحافظ على صدارة مجموعته بفوزه على مدينة نصر في الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون هزائم.. "يد الداخلية" يحافظ على صدارة مجموعته بفوزه على مدينة نصر في الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة اليد، فوزه التاسع على التوالي، بعد تخطيه عقبة مدينة نصر، بنتيجة 34-31، في المباراة التي أقيمت أمس، على ملعب الأخير، في إطار مباريات المجموعة الأولى، بالدور الثاني من الدور التمهيدي ببطولة الدوري الممتاز.

فريق الداخلية سيطر على مجريات اللقاء، وسط استفاقة متقطعة لفريق مدينة نصر، في بعض الأوقات من اللقاء، إلا أن عاملي الخبرة والقوة البدنية رجحا كفة الداخلية.

الفريق فاز في جميع مبارياته بالدور الأول، محتلا صدارة المجموعة الأولى "القاهرة"، بعد فوزه على نظيره اتحاد الشرطة في المباراة الأولى بنتيجة 24 - 20، ثم فاز على نظيره مدينة نصر، بنتيجة 28 - 20، ثم النصر القاهري، بنتيجة 30 - 24، ثم الشمس بنتيجة 33 - 31، ثم مصر للبترول بنتيجة 27 - 26 ثم بنها 30 - 23، ثم التصنيع في المباراة الأخيرة، بنتيجة 12-24.

كما فاز في المبارة الأولى بالدور الثاني، على فريق اتحاد الشرطة، 29-22، ثم مباراة أمس على مدينة نصر 34-31.

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وتميز في اللقاء، كل من اللاعب محمد حسن زكي الظهير الأيمن للفريق، وعمر أمين الجناح الأيسر للفريق.

الجهاز الفني لفريق الداخلية، يرأسه الكابتن سامح عطوة، ويضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما، محمد المهداوي مدربا لفريق المرتبط، وأحمد سمير مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر، مشرفا عاما على الفريق، وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.

الفريق يضم كل من: محمد حسين، أحمد سامي عبد الرؤف، حسام طاهر أبو زيد، محمد حسن زكي، محمد عصام، أحمد مدحت، محمود صابر، زياد عادل، محمد هاني، عبد الرحمن كرم، محمد أشرف، يوسف عبد الفتاح، عمر طارق، محمد ثروت، عمر أمين، حازم محمد، أدهم محمد، محمد أنور، نور الدين سيد، أحمد مصطفى إبراهيم، محمود رأفت.

كما حقق الفريق المرتبط، الفوز الثاني له على مدينة نصر، تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق، محمد المهداوي، في المباراة التي أقيمت قبل لقاء الفريق الأول، بنتيجة 33-28.