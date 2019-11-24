اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal مباشر NOW

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موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز اليوم

البطولة : دوري أبطال اسيا

القنوات : بي ان سبورت

المعلق : غير معروف

الساعة : 22:20 مساء بتوقيت مصر

الساعة 23:00 مسا بتوقيت السعودية