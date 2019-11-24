شكرا لقرائتكم فايلر يبلغ الأهلى برفض رحيل أحمد الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه برفض رحيل أحمد الشيخ جناح الفريق لأياً من الأندية التي طلبت ضمه سواء محلياً أو خارجياً، نظراً للحاجة لخدماته، خاصة وأن فايلر مُقتنع بشدة بإمكانيات أحمد الشيخ، مرجعاً عدم حصوله على فرصة اللعب مؤخراً ،بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه الثنائي الأساسي رمضان صبحي وحسين الشحات.

وبدأت ملامح ملف اللاعبين الراحلين تظهر داخل النادي الأهلي، حيث رفض فايلر رحيل جناحه أحمد الشيخ سواء عن طريق بيعه نهائياً أو إعارته، خوفاً من فشل انهاء صفقة ضم رمضان صبحي نجم الفريق بشكل نهائي بعد انتهاء اعارته من نادي هيدرسفيلد الأنجليزي بنهاية الموسم الجاري، بعدما حدد النادي الأنجليزي طلباته المادية لبيعه والتي وصلت لـ7 ملايين يورو، وهو المبلغ الذي يفوق قدرات النادي الأهلي المادية في الوقت الحالي.

وطلب أحمد الشيخ الرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة اللعب خاصة وأنه لا يُشارك بشكل منتظم منذ قدوم فايلر، إلا أن رأي جهاز الكرة كان واضحاً ،مؤكدين للاعب أن رحيله مرفوض لعدة اعتبارات أهمها قيده في القائمة الافريقية.