شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة بصدد عقد جلسة لتجدبد عقد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم عقد جلسة خلال الساعات المقبلة للمجلس من أجل تجديد عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب والذي انتهي بنهاية بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر وحقق فيها الفراعنة إنجاز بالتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 .

ونجح منتخب مصر الاوليمبي في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من ٧٠ ألف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية.

ويبحث مسئولو اللجنة الخماسية خلال الساعات المقبلة عقد اجتماع مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة شوقى غريب لتجديد العقد بما يتناسب مع الإنجاز الذى حققه الجهاز الفني بالوصول و التأهل للاوليمبياد وتعديل العقود.