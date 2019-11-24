بث مباشر | مشاهدة مباراة أوراوا ضد الهلال مجانا في إياب نهائي أبطال آسيا

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مشاهدة مجانية عبر يوتيوب لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا “أوراوا ضد الهلال” في أهم مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 على ملعب ساتياما بالعاصمة اليابانية طوكيو.
يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر للمباراة المرتقبة بين أوراوا الياباني والهلال السعودي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مصحوب ببث مكتوب دقيقة بدقيقة وبث مجاني على يوتيوب.
تنقل المباراة على الهواء مباشرة قناة بي ان سبورتس القطرية (beIN Sports) بتعليق المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.
المباراة منقولة كذلك على قناة الكأس القطرية رقم 3، في البث المباشر، بتعليق المعلق العُماني “خليل البلوشي”.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:01 ظهر اليوم الأحد بتوقيت السعودية، في تمام الساعة 12:01 ظهر اليوم الأحد، بتوقيت مصر، على أن تكون في تمام الساعة 10:01 صباحًا بتوقيت جرينيتش.
البث المباشر
شاشة التلفزيون ستوضع هنا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت السعودية
البث المباشر الكتابي – لحظة بلحظة
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- ☀️ صباح الخير، أهلاً وسهلاً بكل عشاق نادي الهلال العزيز على قلوب كل العرب، في هذا البث المباشر لحظة بلحظة من ملعب مباراة نهائي إياب دوري أبطال آسيا.
- ???? مباراة في موعد مُبكر للغاية تُذكرنا بمواعيد مباريات كأس العالم للأندية عندما كانت تُقام في اليابان قبل سنوات.
- ???? سأكون معكم “محمود ماهر” من أجل التعليق على مجريات هذا اللقاء الحساس من مركز البث المباشر الخاص بموقع الخليج 365 لحظة بلحظة.
- ???? الهلال يدخل هذه المقابلة وهو صاحب الأفضلية بهدف البيروفي كاريو، بعد الفوز الذي حققه في الذهاب على ملعب محيط الرعب وسط 23 ألف متفرج.
- ???? ???? ???? وصول ثلاث طائرات إلى طوكيو الأسبوع الماضي على متنهم عدد غفير من جمهور الهلال من أجل مؤازرة الفريق اليوم بتوصية من جهات سيادية في السعودية..إن شاء الله يعودون إلى الرياض بالكأس.
- المزيد من التفاصيل عن المباراة والتشكيل المتوقع تأتيكم قبل بدء المباراة بحوالي ساعتين.
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